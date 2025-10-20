На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле оценили разнонаправленные сигналы Киева о мире

Песков: РФ видит противоречивые заявления из Киева относительно урегулирования
Алексей Майшев/РИА Новости

Россия видит противоречивые заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно урегулирования конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера о приближении к миру и продление режима военного положения в стране.

«Мы видим противоречивые заявления из Киева, которые делаются. Мы видим, что позиция Киева полна противоречий — это не способствует процессу мирного урегулирования. Позиция России и президента Владимира Путина последовательна, хорошо известна. Мы продолжим наше общение с американцами по теме украинского урегулирования», — сказал он на брифинге журналистам.

Песков добавил, что противоречия в Киеве не способствуют этому процессу, а скорее затрудняют.

20 октября Зеленский заявил, что стороны приблизились к возможному окончанию боевых действий, благодаря американскому президенту Дональду Трампу. Он отметил, что в международных отношениях формируется мощный политический запрос на завершение конфликта. Украина пользуется этим настроением, чтобы «усилить свое давление на Россию, добавил украинский президент.

Вместе с этим он продлил военное положение на Украине на 90 дней.

Ранее Зеленский раскритиковал оценку российско-украинского конфликта, данную Трампом.

Переговоры о мире на Украине
