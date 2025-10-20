На Западе назвали возможный результат встречи Путина и Трампа в Будапеште

El Pais: на встрече в Будапеште Путин не примет условия Трампа по Украине

Президент России Владимир Путин не примет условия своего американского коллеги Дональда Трампа по Украине на встрече в Будапеште. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Авторы пишут, что Трамп на встрече в Будапеште может выступить с инициативой о заморозке боевых действий по линии соприкосновения. Однако российская сторона неоднократно указывала на неприемлемость такого сценария, и каких-либо предпосылок ожидать изменения текущей позиции нет.

В публикации подчеркивается, что Трампу в такой ситуации требуется срочно найти новые способы поддержания своего миротворческого имиджа, сформированного после успешного урегулирования конфликта в Газе. Именно по этой причине он мог перейти от обещаний президенту Украины Владимиру Зеленскому по ракетным поставкам к отказу от них после телефонного диалога с Путиным.

20 октября Зеленский скептически отнесся к предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште. Зеленский заявил, что президент США ищет формат, который может привести к результату.

Зеленский отметил, что донес свою позицию по поводу предстоящей встречи до Дональда Трампа.

Будапештский меморандум — международное соглашение 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности со стороны России, США и Великобритании.

Ранее Зеленский объяснил, почему не удается быстро закончить конфликт с Россией.