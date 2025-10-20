На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали возможный результат встречи Путина и Трампа в Будапеште

El Pais: на встрече в Будапеште Путин не примет условия Трампа по Украине
true
true
true
close
Yulia Morozova/Reuters

Президент России Владимир Путин не примет условия своего американского коллеги Дональда Трампа по Украине на встрече в Будапеште. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Авторы пишут, что Трамп на встрече в Будапеште может выступить с инициативой о заморозке боевых действий по линии соприкосновения. Однако российская сторона неоднократно указывала на неприемлемость такого сценария, и каких-либо предпосылок ожидать изменения текущей позиции нет.

В публикации подчеркивается, что Трампу в такой ситуации требуется срочно найти новые способы поддержания своего миротворческого имиджа, сформированного после успешного урегулирования конфликта в Газе. Именно по этой причине он мог перейти от обещаний президенту Украины Владимиру Зеленскому по ракетным поставкам к отказу от них после телефонного диалога с Путиным.

20 октября Зеленский скептически отнесся к предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште. Зеленский заявил, что президент США ищет формат, который может привести к результату.

Зеленский отметил, что донес свою позицию по поводу предстоящей встречи до Дональда Трампа.

Будапештский меморандум — международное соглашение 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности со стороны России, США и Великобритании.

Ранее Зеленский объяснил, почему не удается быстро закончить конфликт с Россией.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами