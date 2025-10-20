В США на праздновании 250-летия Корпуса морской пехоты преждевременно взорвался снаряд

В США во время празднования 250-летия Корпуса морской пехоты на военной базе Кэмп-Пендлтон преждевременно взорвался 155-миллиметровый снаряд, в результате чего осколки снаряда попали в автомобиль и мотоцикл Калифорнийского дорожного патруля, которые входили в состав группы охраны вице-президента Джея Ди Вэнса. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на отчет дорожного патруля.

В результате инцидента никто из офицеров не пострадал. Осколки попали на автомобили, припаркованные на съезде к крупной автомагистрали. Губернатор штата Гэвин Ньюсом возражал против плана стрельб над автомагистралью и приказал закрыть участок дороги, несмотря на указания военных, которые заявляли, что он безопасен для движения.

Согласно отчету, поданному Калифорнийским дорожным патрулем, артиллерийский выстрел был произведен в 13:46 с пляжа Уайт-Бич, примерно в нескольких км к югу от дороги Лас-Пульгас, где сотрудники дорожного патруля припарковались после сопровождения Вэнса на мероприятие.

Учения, которые должны были включать в себя стрельбу примерно 60 155-миллиметровыми снарядами, были прекращены после преждевременного взрыва снаряда, сообщили в патруле. Патрульные проверили шоссе на наличие осколков, но не обнаружили их.

Действующий офицер артиллерии морской пехоты и бывший унтер-офицер артиллерии морской пехоты, пожелавшие остаться неизвестными, назвали решение провести стрельбу боевыми снарядами с полигона на берегу океана необычным. Они заявили, что подобные стрельбы в Кэмп-Пендлтоне ранее проходили на разрешенных артиллерийских полигонах к востоку от автомагистрали, что было гораздо более безопасным вариантом для тренировок.

