На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США на праздновании 250-летия Корпуса морской пехоты преждевременно взорвался снаряд

В Калифорнии снаряд взорвался рядом с машинами охраны вице-президента Вэнса
true
true
true
close
Alyssa Pointer/Reuters

В США во время празднования 250-летия Корпуса морской пехоты на военной базе Кэмп-Пендлтон преждевременно взорвался 155-миллиметровый снаряд, в результате чего осколки снаряда попали в автомобиль и мотоцикл Калифорнийского дорожного патруля, которые входили в состав группы охраны вице-президента Джея Ди Вэнса. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на отчет дорожного патруля.

В результате инцидента никто из офицеров не пострадал. Осколки попали на автомобили, припаркованные на съезде к крупной автомагистрали. Губернатор штата Гэвин Ньюсом возражал против плана стрельб над автомагистралью и приказал закрыть участок дороги, несмотря на указания военных, которые заявляли, что он безопасен для движения.

Согласно отчету, поданному Калифорнийским дорожным патрулем, артиллерийский выстрел был произведен в 13:46 с пляжа Уайт-Бич, примерно в нескольких км к югу от дороги Лас-Пульгас, где сотрудники дорожного патруля припарковались после сопровождения Вэнса на мероприятие.

Учения, которые должны были включать в себя стрельбу примерно 60 155-миллиметровыми снарядами, были прекращены после преждевременного взрыва снаряда, сообщили в патруле. Патрульные проверили шоссе на наличие осколков, но не обнаружили их.

Действующий офицер артиллерии морской пехоты и бывший унтер-офицер артиллерии морской пехоты, пожелавшие остаться неизвестными, назвали решение провести стрельбу боевыми снарядами с полигона на берегу океана необычным. Они заявили, что подобные стрельбы в Кэмп-Пендлтоне ранее проходили на разрешенных артиллерийских полигонах к востоку от автомагистрали, что было гораздо более безопасным вариантом для тренировок.

Ранее Вэнс отреагировал на сообщения о «пророссийском» галстуке шефа Пентагона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами