Глава РФПИ обвинил Украину в утечке данных переговоров с Белым домом

Дмитриев поинтересовался, зачем Киев сливает информацию с переговоров с США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обвинил украинскую делегацию в утечке конфиденциальной информации о переговорах президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Соответствующее заявление он сделал в социальной сети X, комментируя публикацию Financial Times.

По словам Дмитриева, действия украинской стороны противоречат заявлениям США о продвижении мирного процесса.

«США продвигают мирный путь на Украине. Так почему же украинская делегация сливает конфиденциальные переговоры с Белым домом приятелям в ЕС и Великобритании и прессе?» — задался вопросом глава РФПИ.

Публикация Financial Times, о которой идет речь, содержала подробности встречи Трампа и Зеленского в Белом доме. По данным издания, переговоры неоднократно перерастали в перепалки, а американский президент постоянно использовал ненормативную лексику и в какой-то момент сбросил со стола карты боевых действий на Украине.

Ранее Трамп заявил Зеленскому, что Путин может его уничтожить.