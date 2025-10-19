Тертель: для урегулирования на Украине необходимо встречаться

Минск подчеркивает необходимость диалога и поиска компромиссов для разрешения украинского кризиса. Такое мнение озвучил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель в интервью телеканалу «Первый информационный».

В ходе беседы ведущая отметила готовность президента Белоруссии, Александра Лукашенко, к прямому диалогу с Владимиром Зеленским. На вопрос о том, предпринимает ли КГБ какие-либо действия в этом направлении, Тертель ответил утвердительно.

Он заявил, что белорусская сторона убеждена в важности встреч и выработки взаимоприемлемых решений в текущей ситуации, и что КГБ проводит соответствующую работу.

При этом Тертель подчеркнул, что успех дальнейших шагов в значительной степени зависит от позиции украинской стороны.

Ранее Белоруссия заявила о готовности к «большой сделке» с Соединенными Штатами, а Лукашенко настаивает на сохранении суверенитета Украины. Президент Белоруссии также выразил обеспокоенность, заявив, что поставки Украине ракет Tomahawk могут стать катализатором эскалации, вплоть до ядерного противостояния. Детали заявления – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше обнаружили тоннель под границей с Белоруссией.