На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоруссия считает, что для урегулирования на Украине «необходимо встречаться»

Тертель: для урегулирования на Украине необходимо встречаться
close
«БелТА»/РИА «Новости»

Минск подчеркивает необходимость диалога и поиска компромиссов для разрешения украинского кризиса. Такое мнение озвучил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель в интервью телеканалу «Первый информационный».

В ходе беседы ведущая отметила готовность президента Белоруссии, Александра Лукашенко, к прямому диалогу с Владимиром Зеленским. На вопрос о том, предпринимает ли КГБ какие-либо действия в этом направлении, Тертель ответил утвердительно.

Он заявил, что белорусская сторона убеждена в важности встреч и выработки взаимоприемлемых решений в текущей ситуации, и что КГБ проводит соответствующую работу.

При этом Тертель подчеркнул, что успех дальнейших шагов в значительной степени зависит от позиции украинской стороны.

Ранее Белоруссия заявила о готовности к «большой сделке» с Соединенными Штатами, а Лукашенко настаивает на сохранении суверенитета Украины. Президент Белоруссии также выразил обеспокоенность, заявив, что поставки Украине ракет Tomahawk могут стать катализатором эскалации, вплоть до ядерного противостояния. Детали заявления – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше обнаружили тоннель под границей с Белоруссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами