Трамп заявил, что США не устраивают условия торговли с Китаем

Условия торговли США с Китаем несправедливы, Пекин обворовывал Вашингтон годами. Об этом заявил Fox News американский президент Дональд Трамп.

«Они всегда ищут выгоду. Знаете, они обворовывали нашу страну много лет», — сказал Трамп в интервью телеканалу, отвечая на вопрос, почему США ввели 157-ные тарифы в отношении Китая.

Он отметил, что готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем, которая пройдет через две недели.

По его словам, он не собирается «уничтожать Китай» и после этой встречи станет понятно, как будут развиваться торговые отношения между двумя странами.

11 октября президент США объявил, что вводит с 1 ноября 100%-ные пошлины на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также Трамп сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

