AT: новые регионы могут быть переведены в аренду РФ по примеру Гонконга у КНР

Один из вариантов разрешения конфликта на Украине мог бы заключаться в переводе новых регионов России в формат «долгосрочной аренды», по примеру 99-летнего договора между Китаем и Британией о передаче Гонконга. Такую оценку дает издание Asia Times.

Как считают авторы материала, после телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прекращение огня становится возможным, однако оно может быть разным. AT пишет, что «существует множество возможных решений, которые могли бы положить конец борьбе между Украиной и Россией».

Как следует из текста, «некоторые или все территории» под контролем России могут быть переведены в долгосрочную аренду, по примеру «статуса 99-летней аренды Гонконга у Китая, которым владели британцы, пока не сдались по коммерческим соображениям и не вышли из договора раньше времени».

«Решение в этом направлении со временем может привести к увеличению доходов для Украины (аренда земли, пошлины и т.д.) и позволить украинским политикам заявить, что они не «сдавали» России никаких территорий», — пишет AT.

Референдумы о вхождении четырех регионов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей — в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней за присоединение к РФ высказались от 87 до 99% участников голосования в разных регионах. 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договоры о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации после обращения глав этих территорий.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

