На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Джо Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии

NYP: Байден после лечения рака предстательной железы впервые вышел в свет

Экс-президент США Джо Байден, заметно похудевший, впервые появился на публике в субботу, 18 октября, после новостей о прохождении лучевой терапии в рамках лечения рака предстательной железы. Видео с ним опубликовал The New York Post.

Байден посетил вечернюю мессу в католической церкви Святого Иосифа на Брендивайн, которую посещает на протяжении десятилетий. 82-летнего политика сфотографировали при выходе с часовой службы: он медленно шел, держась за женщину для поддержки. На лбу и над правым глазом виднелся заметный шрам после недавней операции по удалению кожной опухоли. После службы Байден коротко общался с прихожанами на улице, примерно десять минут, после чего покинул церковь без своей супруги Джилл Байден, которая не сопровождала его на мероприятии.

Представители бывшего президента сообщали, что пятинедельный курс лучевой и гормональной терапии начался на прошлой неделе. Врачи охарактеризовали рак как высокозлокачественный с оценкой по шкале Глисона девять, но чувствительный к гормональному лечению, что позволяет контролировать заболевание с помощью медикаментов и радиации.

Диагноз поставили после того, как Байден сам сообщил о проблемах с мочеиспусканием, что привело к обнаружению небольшого узелка на предстательной железе. Помимо рака предстательной железы, экс-президент дважды проходил операции по удалению раковых поражений кожи — последняя из которых оставила заметный шрам на лбу. В 2023 году также была удалена опухоль с грудной клетки; врачи заявляли, что вмешательства прошли успешно и дальнейшего лечения не потребовалось.

С момента ухода из Белого дома в январе Байден появляется на публике в основном когда посещает медицинские процедуры. Его здоровье и возраст стали предметом политических дебатов в последние годы президентства, а беспокойство о состоянии здоровья усилилось после дебатов с нынешним президентом Дональдом Трампом, после чего Байден объявил о прекращении своей кампании на переизбрание в июле 2024 года.

Ранее газета Politico писала, что Байден на пенсии ведет скромную жизнь, избегая роскоши и летая коммерческими рейсами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами