Джо Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии

Экс-президент США Джо Байден, заметно похудевший, впервые появился на публике в субботу, 18 октября, после новостей о прохождении лучевой терапии в рамках лечения рака предстательной железы. Видео с ним опубликовал The New York Post.

Байден посетил вечернюю мессу в католической церкви Святого Иосифа на Брендивайн, которую посещает на протяжении десятилетий. 82-летнего политика сфотографировали при выходе с часовой службы: он медленно шел, держась за женщину для поддержки. На лбу и над правым глазом виднелся заметный шрам после недавней операции по удалению кожной опухоли. После службы Байден коротко общался с прихожанами на улице, примерно десять минут, после чего покинул церковь без своей супруги Джилл Байден, которая не сопровождала его на мероприятии.

Представители бывшего президента сообщали, что пятинедельный курс лучевой и гормональной терапии начался на прошлой неделе. Врачи охарактеризовали рак как высокозлокачественный с оценкой по шкале Глисона девять, но чувствительный к гормональному лечению, что позволяет контролировать заболевание с помощью медикаментов и радиации.

Диагноз поставили после того, как Байден сам сообщил о проблемах с мочеиспусканием, что привело к обнаружению небольшого узелка на предстательной железе. Помимо рака предстательной железы, экс-президент дважды проходил операции по удалению раковых поражений кожи — последняя из которых оставила заметный шрам на лбу. В 2023 году также была удалена опухоль с грудной клетки; врачи заявляли, что вмешательства прошли успешно и дальнейшего лечения не потребовалось.

С момента ухода из Белого дома в январе Байден появляется на публике в основном когда посещает медицинские процедуры. Его здоровье и возраст стали предметом политических дебатов в последние годы президентства, а беспокойство о состоянии здоровья усилилось после дебатов с нынешним президентом Дональдом Трампом, после чего Байден объявил о прекращении своей кампании на переизбрание в июле 2024 года.

Ранее газета Politico писала, что Байден на пенсии ведет скромную жизнь, избегая роскоши и летая коммерческими рейсами.