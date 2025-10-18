На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Один преступный почерк»: Захарова сравнила Зеленского с Нуланд

Захарова: у Зеленского в Вашингтоне и Нуланд в Киеве один преступный почерк
Telegram-канал «Мария Захарова»

У визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и поездки бывшего заместителя госсекретаря США Викториии Нуланд в Киев «один преступный почерк». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Зеленский в Вашингтоне, как Нуланд в Киеве — один преступный почерк. Почему? Потому что Зеленский является порождением американских ультралибералов», — написала она.

Дипломат прикрепила фото Зеленского около Белого дома и Нуланд рядом с Киево-Печерской лаврой.

Встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским в Вашингтоне была «непростой», а в некоторые моменты «довольно эмоциональной», выяснил Axios. По информации CNN, разговор двух президентов был «напряженным, откровенным и порой неловким». После переговоров Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором — вне территории Белого дома. Украинский лидер «еле держал себя в руках», но поделился некоторыми итогами беседы, которая длилась около 2,5 часа. В частности, он согласился с предложением Трампа прекратить боевые действия на текущей линии соприкосновения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее визит Зеленского в США назвали провальным.

