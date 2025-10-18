В США указали на обстоятельства завершения встречи Зеленского и Трампа

Axios: Трамп резко завершил встречу с Зеленским через 2,5 часа после начала

Президент США Дональд Трамп резко завершил встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским через 2,5 часа после ее начала. На эту деталь обратил внимание портал Axios.

«Думаю, мы закончили. Посмотрим, что произойдет на следующей неделе», — заявил Трамп, обращаясь к Зеленскому перед прекращением беседы.

По данным американских журналистов, встреча была «жесткой»

По данным журналистов, встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне была «непростой» для президента Украины, который ожидал, что она завершится передачей дальнобойных ракет и ракет ПВО в обмен на украинские дроны. Отмечается, что некоторые моменты были «довольно эмоциональны».

Как сообщил телеканал CNN, Трамп ясно дал понять, что Киев пока не получит ракеты большой дальности, поскольку это будет означать эскалацию.

Трамп после завершения встречи улетел на вертолете во Флориду без каких-либо комментариев для прессы. Позднее в социальной сети Truth Social он назвал прошедшую беседу «очень интересной и дружелюбной». Кроме того, он предложил России и Украине заключить сделку — прекратить боевые действия на текущей линии соприкосновения.

