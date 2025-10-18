Спецпосланник Трампа рассказал о своей реакции на удар Израиля по Катару

Уиткофф признался, что чувствовал себя преданным после удара Израиля по Катару

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер чувствовали себя преданными после того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по столице Катара. Об этом в ходе интервью для телеканала CBS рассказал сам чиновник.

«Мы чувствовали себя немного преданными», — отметил Уиткофф.

Также журналисты поинтересовались у него, как на действия израильских войск отреагировал сам хозяин Белого дома Дональд Трамп. По словам спецпосланника, глава государства мог почувствовать, «что израильтяне немного вышли из-под контроля и что пришло время остановить их от действий, не отвечающих долгосрочным интересам».

9 сентября военнослужащие ЦАХАЛ нанесли удар по делегации палестинского движения ХАМАС, которая участвовала в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, проходивших в столице Катара. В Израиле операцию назвали «Саммит огня». Целями атаки стали высокопоставленные члены ХАМАС, ответственные за нападение на Израиль в начале октября 2023 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед коллегой из Катара за удар по Дохе.