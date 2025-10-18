На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Евросоюз предложил кандидатуру Стубба для саммита России с США

Bloomberg: в ЕС предложили пригласить Стубба на саммит Путина и Трампа
true
true
true
close
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Евросоюз (ЕС) хочет поучаствовать в саммите президентов США и России и Дональда Трампа и Владимира Путина, предлагая для этого кандидатуру финского лидера Александра Стубба. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на нескольких чиновников.

По данным журналистов, в ЕС обеспокоены будущей встречей в Будапеште и хотят «найти способы противостоять влиянию» РФ на американского главу. Кандидатуру Стубба на роль «наблюдателя» со стороны рассматривают, как уточняется, потому что он участвовал в Трампа с главами стран Евросоюза в Белом доме после российского-американского саммита в Анкоридже.

О том, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в течение ближайших двух недель в Венгрии, стало известно 16 октября. Оба лидера провели телефонный разговор, в котором обсуждалось украинское урегулирование. Стороны договорились о предварительной встрече на уровне министров, затем – на уровне глав государств. Отмечается, что страны выбрали Венгрию.

Ранее в МИД РФ не исключили провокации со стороны Зеленского перед саммитом в Венгрии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами