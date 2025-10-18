СМИ: Евросоюз предложил кандидатуру Стубба для саммита России с США

Евросоюз (ЕС) хочет поучаствовать в саммите президентов США и России и Дональда Трампа и Владимира Путина, предлагая для этого кандидатуру финского лидера Александра Стубба. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на нескольких чиновников.

По данным журналистов, в ЕС обеспокоены будущей встречей в Будапеште и хотят «найти способы противостоять влиянию» РФ на американского главу. Кандидатуру Стубба на роль «наблюдателя» со стороны рассматривают, как уточняется, потому что он участвовал в Трампа с главами стран Евросоюза в Белом доме после российского-американского саммита в Анкоридже.

О том, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся в течение ближайших двух недель в Венгрии, стало известно 16 октября. Оба лидера провели телефонный разговор, в котором обсуждалось украинское урегулирование. Стороны договорились о предварительной встрече на уровне министров, затем – на уровне глав государств. Отмечается, что страны выбрали Венгрию.

Ранее в МИД РФ не исключили провокации со стороны Зеленского перед саммитом в Венгрии.