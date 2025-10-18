На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили об отсутствии консенсуса по итогам переговоров Трампа и Зеленского

CNN: Трамп и Зеленский разошлись во взглядах о будущем конфликта на Украине
Jonathan Ernst/Reuters

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский разошлись во взглядах относительно будущего развития событий украинского конфликта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В материале говорится о том, что состоявшиеся переговоры представляли из себя «напряженную, честную и временами неудобную дискуссию». По информации источников, во время встречи американский лидер обозначил, что Вашингтон не передаст Киеву крылатые ракеты Tomahawk. Собеседники телекомпании отметили, что Трамп воспринял этот запрос украинского руководства как стремление к эскалации конфликта.

До этого портал Axios писал, что президент США в ходе встречи заявил украинскому коллеге об отсутствии намерения поставлять крылатые ракеты Tomahawk Киеву. По данным источников издания, глава Белого дома в ходе встречи обозначил, что в приоритете у Вашингтона сейчас стоит дипломатия, а поставки ракет станут для нее препятствием.

Ранее в США обратили внимание на жесткость Трампа на встрече с Зеленским.

Переговоры о мире на Украине
