Политолог: ракеты Tomahawk не были главной темой переговоров Путина и Трампа

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал состоявшиеся телефонные переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. По мнению эксперта, дальнобойные ракеты Tomahawk, которые глава Белого дома грозится передать Киеву, вряд ли стали главной темой для обсуждения руководителей государств.

«Все, что Путин мог и, вероятно, сказал Трампу — это «ну, хотите передавайте, но это приведет к очередному витку эскалации, к нашим ответным действиям по усилению ударов и отдалит мир». Ничего другого Путин по этому поводу сказать просто не мог. Поэтому предположить, что центральной темой переговоров будут только «Томагавки», было довольно наивно», — сказал Пинчук.

История с ракетами Tomahawk была выбрана президентом США, как способ надавить на Путина, однако российский лидер никогда не демонстрировал готовности поддаваться давлению, добавил политолог.

Накануне Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, которые длились более двух часов. Президент США анонсировал новую встречу с российским лидером, причем пройдет она в Европе — в Будапеште — и уже «довольно скоро», в течение двух недель. Кроме того, в ходе разговора политики обсудили украинский конфликт, помощь Мелании Трамп, а также глубокие симпатии россиян и американцев друг к другу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине не перерастет в третью мировую войну.