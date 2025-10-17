На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме увидели «магию» в личных контактах Путина и Трампа

Слуцкий: магия личных контактов Путина и Трампа может разрешить кризис в Европе
Kevin Lamarque/Reuters

Телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, который состоялся 16 октября, был инициирован российской стороной, и очень показательно, что администрация Белого дома восприняла эту инициативу позитивно. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Оба лидера настроены и на решение украинского кризиса, и на выведение из мертвого пике российско-американских отношений. Диалог, начатый на Аляске, продолжается в формате поиска путей завершения украинского конфликта. Магия личных контактов Путина и Трампа в конечном итоге может реально способствовать разрешению сложнейшего кризиса безопасности в Европе», — считает депутат.

По его мнению, важно, что Путин напрямую донес до Трампа позицию России о последствиях поставок ракетных комплексов «Томагавк» Киеву.

«Реально ситуацию на поле боя в пользу ВСУ поставки ракетных комплексов «Томагавк» не изменят. Однако процессу нормализации отношений Москвы и Вашингтона будет нанесен непоправимый ущерб, поэтому России было важно донести свою точку зрения напрямую», — заключил Слуцкий.

16 октября президенты РФ и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поздравил Трампа с достижением прекращения огня в секторе Газа и выразил благодарность его супруге за участие в делах, связанных с возвращением российских и украинских детей на их родины. После завершения беседы хозяин Белого дома объявил о намерении провести встречу с российским лидером в Венгрии.

Ранее в Венгрии сообщили, что дата саммита РФ и США зависит от встречи глав МИД двух стран.

Переговоры о мире на Украине
