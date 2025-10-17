Дочь президента Узбекистана получила престижную награду в Оксфорде

Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева была удостоена награды Оксфордского университета в Великобритании. Об этом сообщает Gazeta.uz.

В университете отметили ее вклад в расширение доступа женщин к образованию, за поддержку привлечения к уголовной ответственности за домашнее насилие, продвижение миссии по вдохновению и расширению прав и возможностей женщин через образцовое лидерство.

Сама Саида Мирзиеева подчеркнула, что награда отражает достижения страны в сфере защиты прав женщин под руководством президента Шавката Мирзиеева. Она также анонсировала запуск программы в Оксфорде по изучению узбекского языка.

В то же время в материале обратили внимание, что Великобритания является членом НАТО, а Узбекистан — участником СНГ и наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.

