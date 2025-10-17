На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дочь президента Узбекистана получила престижную награду в Оксфорде

Дочь президента Узбекистана Мирзиеева получила награду Оксфорда за права женщин
true
true
true
close
«Saida Mirziyoyeva»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Saida Mirziyoyeva»

Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева была удостоена награды Оксфордского университета в Великобритании. Об этом сообщает Gazeta.uz.

В университете отметили ее вклад в расширение доступа женщин к образованию, за поддержку привлечения к уголовной ответственности за домашнее насилие, продвижение миссии по вдохновению и расширению прав и возможностей женщин через образцовое лидерство.

Сама Саида Мирзиеева подчеркнула, что награда отражает достижения страны в сфере защиты прав женщин под руководством президента Шавката Мирзиеева. Она также анонсировала запуск программы в Оксфорде по изучению узбекского языка.

В то же время в материале обратили внимание, что Великобритания является членом НАТО, а Узбекистан — участником СНГ и наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.

До этого секретарь совета безопасности Чечни и сын главы региона Адам Кадыров получил памятную медаль «25 лет ОМОН «Ахмат-Крепость». По словам Рамзана Кадырова, в честь юбилея образования силовой структуры в Грозном прошло торжественное построение.

Ранее дочь Кадырова получила от Путина грамоту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами