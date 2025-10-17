На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госдума приоритетно рассмотрит договор о партнерстве с Венесуэлой

Володин: Госдума приоритетно рассмотрит договор о партнерстве с Венесуэлой
true
true
true
close
Depositphotos

Госдума в ближайшее время рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о ратификации договора между Россией и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам Володина, соглашение выводит отношения между Россией и Венесуэлой на новый уровень и охватывает все ключевые направления взаимодействия — от экономики и энергетики до безопасности и противодействия терроризму. Особое внимание, отметил он, уделено развитию парламентских контактов и обмену опытом в сфере законотворчества.

Президент Владимир Путин внес документ на рассмотрение депутатов. Законопроект направлен в профильный комитет по международным делам.

Парламент Венесуэлы уже утвердил договор, подписанный 7 мая 2025 года по итогам переговоров Владимира Путина и Николаса Мадуро. Документ предусматривает расширение сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах, а также в области транспорта, связи и добычи полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, что США изучают возможность ударов по объектам картелей в Венесуэле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами