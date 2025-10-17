Госдума приоритетно рассмотрит договор о партнерстве с Венесуэлой

Госдума в ближайшее время рассмотрит в приоритетном порядке законопроект о ратификации договора между Россией и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам Володина, соглашение выводит отношения между Россией и Венесуэлой на новый уровень и охватывает все ключевые направления взаимодействия — от экономики и энергетики до безопасности и противодействия терроризму. Особое внимание, отметил он, уделено развитию парламентских контактов и обмену опытом в сфере законотворчества.

Президент Владимир Путин внес документ на рассмотрение депутатов. Законопроект направлен в профильный комитет по международным делам.

Парламент Венесуэлы уже утвердил договор, подписанный 7 мая 2025 года по итогам переговоров Владимира Путина и Николаса Мадуро. Документ предусматривает расширение сотрудничества в политической, экономической и оборонной сферах, а также в области транспорта, связи и добычи полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, что США изучают возможность ударов по объектам картелей в Венесуэле.