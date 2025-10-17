На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генерал-майор назвал направления возможного наступления ВСУ

Генерал-майор Попов: ВСУ могут начать наступление на Крым или Запорожье
true
true
true
close
Sofiia Gatilova/Reuters

ВСУ могут начать наступление на Крым, Запорожье либо на Славянско-Краматорскую агломерацию. Об этом aif.ru заявил военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

«Тут же рядом будет Херсонско-Николаевское направление, которое будет в помощь. Наступление на этих участках будет направлено на главный удар — отрезать Крым», — подчеркнул военный, говоря о Крыме как возможном направлении контрнаступления ВСУ.

Как отметил Попов, противник может направить солдат в сторону Орехова из Днепропетровской области и Запорожья.

«Там не так активно идут наши наступательные действия. Это может спровоцировать Сырского ударить по южной части и здесь», — оценил ситуацию на направлении генерал-майор.

Кроме того, Попов не исключил вероятность попыток украинской армии наступать в районе Дружковки, Славянска и Краматорска.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок заявлял, что в настоящий момент следует ожидать наступления ВСУ на фронте, но оно не будет крупномасштабным, Украина может выбрать тактику внезапных контрударов на поле боя.

По словам Ходаренка, российской армии в любом случае необходимо готовиться к наступлению ВСУ, поскольку самое опасное, что может случиться при ведении вооруженной борьбы, — недооценка противника.

Ранее Трамп пообещал принять решение по просьбам Украины о дальнобойном оружии.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами