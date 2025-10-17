Генерал-майор назвал направления возможного наступления ВСУ

Генерал-майор Попов: ВСУ могут начать наступление на Крым или Запорожье

ВСУ могут начать наступление на Крым, Запорожье либо на Славянско-Краматорскую агломерацию. Об этом aif.ru заявил военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

«Тут же рядом будет Херсонско-Николаевское направление, которое будет в помощь. Наступление на этих участках будет направлено на главный удар — отрезать Крым», — подчеркнул военный, говоря о Крыме как возможном направлении контрнаступления ВСУ.

Как отметил Попов, противник может направить солдат в сторону Орехова из Днепропетровской области и Запорожья.

«Там не так активно идут наши наступательные действия. Это может спровоцировать Сырского ударить по южной части и здесь», — оценил ситуацию на направлении генерал-майор.

Кроме того, Попов не исключил вероятность попыток украинской армии наступать в районе Дружковки, Славянска и Краматорска.

До этого военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок заявлял, что в настоящий момент следует ожидать наступления ВСУ на фронте, но оно не будет крупномасштабным, Украина может выбрать тактику внезапных контрударов на поле боя.

По словам Ходаренка, российской армии в любом случае необходимо готовиться к наступлению ВСУ, поскольку самое опасное, что может случиться при ведении вооруженной борьбы, — недооценка противника.

Ранее Трамп пообещал принять решение по просьбам Украины о дальнобойном оружии.