В Ереване задержали адвоката оппозиционеров

Адвокат Меликян сообщил о задержании защищавшего оппозиционеров Кочубаева
Армянский адвокат Рубен Меликян в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил о задержании своего коллеги Александра Кочубаева «фашистскими методами».

По словам Меликяна, задержание Кочубаева было очень грубым. Причина ареста адвоката неизвестна, как и его текущее местонахождение.

«Почему вы идете на задержание известного в обществе адвоката в масках и вооружившись до зубов? Это означает очень серьезный вызов адвокатской деятельности», — заявил коллега задержанного.

Меликян выразил уверенность в том, что Кочубаев стал жертвой политической репрессии из-за публичной защиты оппозиционеров. В частности, он защищал архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников, которых обвиняют в попытке захвата власти. В социальных сетях он называл судью и следователей, арестовавших епископа Мкртича Прошяна и еще 12 священников 15 октября, «продавшими душу дьяволу» и пообещал им небесное наказание.

Армянская апостольская церковь (ААЦ) назвала задержание священнослужителей Арагацотнской епархии проявлением систематической антицерковной кампании властей Армении, нацеленным на нарушение естественной деятельности церкви.

Ранее Пашинян сравнил главу ААЦ Гарегина II с главой IT-компании на концерте Coldplay.

