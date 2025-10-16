Трампу рассказали о следующих шагах по решению конфликта на Украине

Следующими шагами президента США Дональда Трампа в контексте урегулирования конфликта на Украине должны стать помощь ЕС в изъятии российских активов, введение вторичных санкций против Китая и вооружение Киева. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Он (Трамп. – «Газета.Ru») также знает, какими должны быть следующие шаги на Украине, следуя этим принципам. Помочь Европе конфисковать замороженные активы России. Ввести вторичные санкции на закупки (российской – «Газета.Ru») нефти Китаем. Предоставить Украине оружие, разведданные и стратегию по возвращению новых территорий — каждый отвоеванный километр — это рычаг давления за столом переговоров», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, успех в достижении соглашения по урегулированию на Ближнем Востоке говорит о том, что Трамп может «сделать то же самое в Европе» в контексте украинского конфликта.

До этого агентство Bloomberg писало о том, что Украина «проявляет изобретательность» с целью добиться от президента США усиления давления на Россию и увеличения помощи Киеву.

Отмечалось, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается извлечь выгоду якобы из «разочарования» Трампа в российском президенте Владимире Путине.

В частности, украинские официальные лица предложили США поделиться опытом в области технологий и производства беспилотников в обмен на «крайне необходимые поставки американского оружия и энергоносителей».

Ранее в Кремле поделились ожиданиями от предстоящей встречи Трампа и Зеленского.