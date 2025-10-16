На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп решил установить в Вашингтоне триумфальную арку

CNN: Трамп установит в Вашингтоне триумфальную арку рядом с мемориалом Линкольна
true
true
true
close
Kevin Dietsch/Getty Images

Президент США Дональд Трамп в 2026 году намерен установить в Вашингтоне триумфальную арку рядом с мемориалом Линкольна. Об этом сообщает CNN.

По данным журналистов, глава государства хочет приурочить возведение монумента к 250-летию провозглашения независимости Соединенных Штатов.

Как пишет CNN, идея возведения арки принадлежит самому Трампу, который принимал участие в разработке проекта на всех его этапах. Автором архитектурного решения выступил Николя Лео Шарбонно. Строительство монумента планируется профинансировать за счет частных инвестиций.

До этого газета The Telegraph писала, что Трамп работает над созданием «фонда победы» для Украины, который будет финансироваться за счет новых пошлин против Китая. По данным издания, президент США поручил министру финансов Скотту Бессенту представить план европейским коллегам перед визитом украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу.

Ранее в Чернигове переименовали сквер в честь Трампа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами