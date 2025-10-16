Путин ответил шуткой на отказ Запада поставлять энергооборудование РФ

Путин об отказе в поставках для ТЭК РФ: купил билет и не поехал назло кондуктору

Президент России Владимир Путин, говоря о представителях Запада, которые отказались поставлять оборудование для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России, заявил, что они будто «купили билет и не поехали назло кондуктору». Об этом глава государства заявил в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя», говорится в Telegram-канале Кремля.

По его словам, российские специалисты активно наращивали производственные силы и стали технологическими лидерами, поскольку рынок позволял реализовывать продукцию на рентабельном и хорошем уровне. После этого у России появились партнеры во всем мире, которые готовы закупать оборудование.

«Вчера покупали в Европе, а сегодня все больше и больше у нас, и так будет развиваться этот процесс дальше. Что сделали-то? Это: купил билет и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда», — заявил Путин.

Глава государства объяснил, что таковы реалии сегодняшнего дня.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) является одной из основных международных площадок для обсуждения тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. В мероприятии традиционно принимают участие руководители крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет ученых, экспертов и журналистов из 80 стран.

