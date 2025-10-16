В США заявили, что будут принимать беженцев с определенным цветом кожи

NYT: США теперь будут в основном принимать белокожих беженцев из Европы и ЮАР

Администрация президента США Дональда Трампа намерена радикально изменить миграционную политику и в будущем принимать белокожих англоговорящих беженцев из Европы и ЮАР. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении редакции.

Отмечается, что программа приема беженцев будет полностью переориентирована на прием «преимущественно белых людей, заявляющих о преследованиях». Сейчас программа приема беженцев ориентирована «на помощь наиболее уязвимым слоям населения стран мира».

Авторы публикации пишут, что изменения могут затронуть и других коренных европейцев, выступающих против миграционной политики своих стран и поддерживающих «популистские партии». Они смогут получить статус беженца, если, к примеру, «подверглись преследованиям за мирное выражение своих взглядов, в том числе в интернете». Такими беженцами, в частности, могут стать члены немецкой правой партии «Альтернатива для Германии».

Представители Госдепа и Министерства внутренней безопасности США якобы передали планы по изменению миграционной политики Белому дому в апреле и июле 2025 года.

10 октября телеканал Newsmax сообщал, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подписала контракты на сумму $4,5 млрд для возведения новой «умной стены» (Smart Wall) вдоль юго-западной границы.

Новая система Smart Wall сочетает в себе стальные и водные барьеры с патрульными дорогами, освещением, камерами и датчиками, обеспечивая мониторинг попыток незаконного пересечения границы в режиме реального времени.

Ранее власти США заявили, что «Америка для американцев».