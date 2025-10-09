Словакия и Венгрия пока не позволяют Евросоюзу (ЕС) превратиться в «военную машину», чего добиваются глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и прочие «фюреры». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта RT «Мосты на Восток».

Министр обратил внимание, что такие страны, как Венгрия и Словакия, хотят не войны, но мира. И своим правом вето они не дают Евросоюзу превратиться из некогда обещанного экономического и социального «рая на Земле» в военную машину.

«Этого добиваются [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен и прочие «фюреры», активно заправляющие в Евросоюзе», — отметил Лавров.

9 октября сообщалось, что Австрия и Словакия продолжают блокировать новые антироссийские санкции ЕС. Венгрия в то же время, видимо, отказалась от своих претензий. В ходе встречи постпредов Евросоюза представитель Словакии высказался против дополнительных санкций против РФ, посланник Венгрии в свою очередь «даже не взял слово», чтобы оспорить эмбарго на сжиженный природный газ.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может принять решение по российским активам в обход Венгрии.