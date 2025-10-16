Причиной будущего распада Евросоюза станет его собственная политика. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Таким образом парламентарий отреагировал на решение Брюсселя добиваться от всех-стран ЕС признания права ребенка в любом возрасте самостоятельно определять свой пол.

По его словам, Евросоюз «решил окончательно и решительно уничтожить остатки нормальности, которые еще сохранились». Сенатор иронично заметил, что выбор «будет исключительно велик», поскольку в Германии официально признаны 72 «гендера».

«ЕС сам сеет зерна своего будущего распада», — написал Пушков.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз находится в процессе распада. По его мнению, если не произойдет радикальных изменений, этот процесс продолжится, а ЕС останется для страны «лишь пройденным этапом жизни». Премьер-министр не хотел бы, чтобы судьба Венгрии была связана с союзом теснее, чем сейчас.

Ранее Каллас призвала защищать интересы Европы «с помощью кнута и пряника».