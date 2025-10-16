В Венгрии отказали в поддержке по вопросу изъятия активов России

Венгрия не поддержит предложение Еврокомиссии о конфискации замороженных российских активов на Западе. Об этом в интервью журналу Mandiner заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

По его словам, венгерская сторона боится, что в ответ Россия может отнять активы работающих на ее территории венгерских компаний.

«Хотелось бы посмотреть, какие будут российские контрмеры. Будут ли отняты активы венгерских компаний, работающих в России? Будут ли они заморожены? Я хочу это открыто обсудить», — заявил Орбан.

Премьер-министр добавил, что хотел бы понимать последствия того или иного шага. Он подчеркнул, что не поддержит конфискацию российских активов, если это нанесет ущерб венгерским компаниям.

До этого Bloomberg со ссылкой на информированные источники писал, что в Евросоюзе растет уверенность в том, что использование замороженных российских активов на сумму $232 млрд является единственным реалистичным способом обеспечить стабильную финансовую поддержку Украине.

Ранее Бельгия обозначила красные линии в отношении замороженных активов России.