На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии отказали в поддержке по вопросу изъятия активов России

Премьер Орбан: Венгрия опасается ответных мер России в случае изъятия ее активов
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Венгрия не поддержит предложение Еврокомиссии о конфискации замороженных российских активов на Западе. Об этом в интервью журналу Mandiner заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

По его словам, венгерская сторона боится, что в ответ Россия может отнять активы работающих на ее территории венгерских компаний.

«Хотелось бы посмотреть, какие будут российские контрмеры. Будут ли отняты активы венгерских компаний, работающих в России? Будут ли они заморожены? Я хочу это открыто обсудить», — заявил Орбан.

Премьер-министр добавил, что хотел бы понимать последствия того или иного шага. Он подчеркнул, что не поддержит конфискацию российских активов, если это нанесет ущерб венгерским компаниям.

До этого Bloomberg со ссылкой на информированные источники писал, что в Евросоюзе растет уверенность в том, что использование замороженных российских активов на сумму $232 млрд является единственным реалистичным способом обеспечить стабильную финансовую поддержку Украине.

Ранее Бельгия обозначила красные линии в отношении замороженных активов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами