Американист рассказал о возможной отставке Стивена Уиткоффа

В администрации президента США Дональда Трампа происходят кадровые перестановки, которые могут привести к отказу от курса на восстановление отношений с Россией. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился американист, политолог Рафаэль Ордуханян.

«Слухи о возможной отставке спецпосланника Стивена Уиткоффа неслучайны. Мы уже видим, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард, которая часто высказывалась с критикой помощи Киеву, стала все реже выступать на публике и появляться в информационном поле. Все чиновники, которые были более-менее лояльны России, уходят в тень», — сказал политолог.

По его мнению, «колоссальное давление, которое оказывалось на Трампа с момента его прихода в Белый дом, все-таки дало свои плоды».

«Давление, которое оказывается на Трампа глобалистами, Демократической партией и некоторыми представителями Республиканской партии, вкупе с определенными неудачами в тарифной политике и Китаем могли стать тем спусковым крючком, который вынудил его начать проводить кадровые чистки. Судя по всему, выбран новый антироссийский тренд американской политики, а с уходом Уиткоффа век дипломатии и вовсе подойдет к концу», — считает Ордуханян.

Возможный антироссийский вектор в американской политике не сулит ничего хорошего Москве, подчеркнул американист. Ордуханян заключил, что в данном случае России не остается ничего другого, кроме как окончательно «прояснить восприятие отношений РФ и США».

Британский портал The Middle East Eye сообщил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф может покинуть администрацию американского лидера Дональда Трампа, чтобы «сосредоточиться на своем бизнесе» после «изнурительного графика» работы дипломатом.

Ранее в Госдуме оценили слова Сикорского о готовности Киева воевать в течение трех лет.