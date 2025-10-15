В Госдуме не исключили провокаций Киева ради ракет Tomahawk

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в интервью aif.ru прокомментировал предстоящую поездку президента Украины Владимира Зеленского в США. По мнению парламентария, вероятнее всего, лидер республики продолжит «клянчить» дальнобойные ракеты Tomahawk.

При этом он не исключил, что Киев попытается организовать провокации, чтобы убедить Вашингтон поставить вооружения.

«Я думаю, он (Зеленский. — «Газета.Ru») постарается устроить что-то. Провокации всегда возникают перед встречей с серьезными людьми, которые могут повлиять на ход ведения специальной военной операции и поставки оружия», — сказал Колесник.

13 октября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский намерен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что появление Tomahawk в зоне конфликта приведет к разрушению позитивных тенденций, наметившихся в российско-американских отношениях.

Ранее «Радиостанция Судного дня» заявила об «измождении» на фоне слов о передаче Tomahawk Киеву.