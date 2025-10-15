Генсек НАТО не исключил объявления новых поставок оружия на Украину

Страны — члены НАТО по итогам заседания министров обороны могут сделать новые объявления о помощи Украине. Об этом перед началом встречи заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, пишет РИА Новости.

По его словам, участники заседания обсудят запущенную в августе инициативу по поддержке Киева. Речь идет о закупках европейскими государствами произведенного в США оружия для его дальнейшей отправки на Украину.

«Мы уже имеем обязательства на €2 млрд, ожидаю сегодня новые объявления, включая все, что касается ПВО (противовоздушной обороны — «Газета.Ru»)», — сказал Рютте.

В то же время он обратил внимание, что министры обороны стран — членов НАТО не будут поднимать вопрос о передаче Киеву наступательных ракет большой дальности.

14 октября постоянный представитель США в Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер сообщил, что 15 октября Вашингтон сделает крупное объявление по поводу поставок оружия Киеву. Также он призвал страны Южной Европы активнее оказывать Украине военную поддержку, особенно в рамках инициативы по закупке американского оружия за счет Европейского союза.

Ранее на Украине заявили, что президент США Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» по ракетам Tomahawk.