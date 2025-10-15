На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме поддержали решение Федорищева уволить главу Кинельского района

Депутат ГД Чепа: уволив главу Кинельского района, Федорищев поступил правильно
true
true
true
close
Вячеслав Федорищев/MAX

Депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа в интервью газете «Взгляд» прокомментировал эмоциональное увольнение губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым главы Кинельского района Юрия Жидкова, связанное с ненадлежащим состоянием мемориального камня, посвященного героям Великой Отечественной войны.

Парламентарий назвал это решение правильным, поскольку к чиновнику, помимо состояния мемориала, «возникли претензии в плане освоения денег, выделенных на ремонт школ, ДК и других объектов».

«Наверное, Федорищев сформулировал свои претензии немного более эмоционально, чем это надлежало бы сделать с административно-политической точки зрения. Но, с другой стороны, по-человечески я его всецело понимаю. И думаю, что все патриотически настроенные россияне тоже. Он не сдержался, и много кто поступил бы так же», — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что оскорбление памяти воинов, павших за Родину, — недопустимый поступок чиновника.

Федорищев отправил в отставку Жидкова накануне, в ходе рабочей поездки в Кинельский район. Во время инспекции губернатор резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Глава региона объяснил увольнение «пренебрежительным отношением к памяти героев», а Жидков назвал произошедшее недоразумением. Месяц назад Федорищев вмешался в публичный конфликт Егора Крида и Екатерины Мизулиной, после чего был вынужден удалить свой Telegram-канал. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты назвали наиболее близких к отставке российских губернаторов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами