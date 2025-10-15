В Госдуме поддержали решение Федорищева уволить главу Кинельского района

Депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа в интервью газете «Взгляд» прокомментировал эмоциональное увольнение губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым главы Кинельского района Юрия Жидкова, связанное с ненадлежащим состоянием мемориального камня, посвященного героям Великой Отечественной войны.

Парламентарий назвал это решение правильным, поскольку к чиновнику, помимо состояния мемориала, «возникли претензии в плане освоения денег, выделенных на ремонт школ, ДК и других объектов».

«Наверное, Федорищев сформулировал свои претензии немного более эмоционально, чем это надлежало бы сделать с административно-политической точки зрения. Но, с другой стороны, по-человечески я его всецело понимаю. И думаю, что все патриотически настроенные россияне тоже. Он не сдержался, и много кто поступил бы так же», — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что оскорбление памяти воинов, павших за Родину, — недопустимый поступок чиновника.

Федорищев отправил в отставку Жидкова накануне, в ходе рабочей поездки в Кинельский район. Во время инспекции губернатор резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Глава региона объяснил увольнение «пренебрежительным отношением к памяти героев», а Жидков назвал произошедшее недоразумением. Месяц назад Федорищев вмешался в публичный конфликт Егора Крида и Екатерины Мизулиной, после чего был вынужден удалить свой Telegram-канал. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

