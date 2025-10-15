Политолог объяснил, зачем Трамп заговорил о «конце» БРИКС

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что страны якобы покидают БРИКС, может быть попыткой подбодрить аргентинского лидера Хавьера Милея, в свое время отказавшегося от вступления в объединение. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

«Из организации никто не выходил и заявлений не подавал. Возможно, какие-то государства думали вступить в объединение, но этого не сделали». <...> Одна из таких стран — Аргентина, с президентом которой американский политик провел во вторник переговоры», — отметил эксперт.

Важно помнить, что американский лидер не отличается точностью формулировок и любит приукрашивать, добавил Баширов.

Накануне глава Белого дома на встрече с Милеем заявил, что ряд стран якобы начали выходить из БРИКС после угроз США ввести пошлины на всю их экспортную продукцию.

Трамп также отметил, что он предупредил все государства, рассматривавшие возможность присоединения к БРИКС, о готовности США ввести против них торговые пошлины.

Ранее Палестина подала заявку на вступление в БРИКС.