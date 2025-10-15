На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ призвали Токио вернуться к собственным национальным проблемам

Захарова призвала власти Японии прекратить копировать западную русофобию
true
true
true
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Токио прекратить копировать западные русофобские кампании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Токио стоит просто прекратить копировать Запад в штамповании русофобских кампаний. Токио нужно вернуться к своим собственным национальным проблемам», — отметила Захарова.

Таким образом официальный представитель российского министерства прокомментировала обвинения японских властей в адрес России в срыве программы африканского содействия по итогам состоявшейся в августе токийской международной конференции по развитию Африки.

7 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко говорил, что Россия будет следить за шагами Санаэ Такаити в качестве нового премьер-министра Японии после ее назначения.

По словам дипломата, Россия всегда рассчитывает на то, что политика Японии в отношении нее будет носить рациональный, прагматичный характер, поскольку две страны являются естественными географическими партнерами.

64-летняя Санаэ Такаити 4 октября была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. Таким образом она является главным номинантом на пост премьера Японии и может стать первой женщиной на этом посту.

Ранее сообщалось, что Япония стала главной угрозой для США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами