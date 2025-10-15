Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Токио прекратить копировать западные русофобские кампании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Токио стоит просто прекратить копировать Запад в штамповании русофобских кампаний. Токио нужно вернуться к своим собственным национальным проблемам», — отметила Захарова.

Таким образом официальный представитель российского министерства прокомментировала обвинения японских властей в адрес России в срыве программы африканского содействия по итогам состоявшейся в августе токийской международной конференции по развитию Африки.

7 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко говорил, что Россия будет следить за шагами Санаэ Такаити в качестве нового премьер-министра Японии после ее назначения.

По словам дипломата, Россия всегда рассчитывает на то, что политика Японии в отношении нее будет носить рациональный, прагматичный характер, поскольку две страны являются естественными географическими партнерами.

64-летняя Санаэ Такаити 4 октября была избрана новым главой правящей в Японии Либерально-демократической партии. Таким образом она является главным номинантом на пост премьера Японии и может стать первой женщиной на этом посту.

Ранее сообщалось, что Япония стала главной угрозой для США.