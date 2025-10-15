На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии пообещали обеспечить обороноспособность Украины

Вице-канцлер Клингбайль пообещал, что ФРГ обеспечит обороноспособность Украины
true
true
true
close
Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль пообещал, что Германия продолжит поддерживать Украину в финансовом плане. Его слова приводит телеканал n-tv.

«Мы должны финансово обеспечить обороноспособность Украины на ближайшие годы. <…> В то же время, совместно с Соединенными Штатами, мы должны значительно усилить давление на Путина, чтобы он прекратил свою жестокую агрессивную войну», — заявил Клингбайль.

Он также подчеркнул, что Берлин будет поддерживать восстановление сектора Газа. На этом направлении страна будет действовать вместе с партнерами, подчеркнул глава минфина ФРГ.

До этого Клингбайль предположил, что все страны Евросоюза в итоге согласятся использовать замороженные активы России для поддержки Украины. По его словам, в ЕС формируется большинство в пользу активного использования замороженных средств. При этом, подчеркнул министр, речь не идет об «изъятии этих средств». Они могут быть использованы для кредитования Украины, считает Клингбайль.

Ранее Зеленский анонсировал «серьезную новость» на следующей неделе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами