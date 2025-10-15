В Германии пообещали обеспечить обороноспособность Украины

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль пообещал, что Германия продолжит поддерживать Украину в финансовом плане. Его слова приводит телеканал n-tv.

«Мы должны финансово обеспечить обороноспособность Украины на ближайшие годы. <…> В то же время, совместно с Соединенными Штатами, мы должны значительно усилить давление на Путина, чтобы он прекратил свою жестокую агрессивную войну», — заявил Клингбайль.

Он также подчеркнул, что Берлин будет поддерживать восстановление сектора Газа. На этом направлении страна будет действовать вместе с партнерами, подчеркнул глава минфина ФРГ.

До этого Клингбайль предположил, что все страны Евросоюза в итоге согласятся использовать замороженные активы России для поддержки Украины. По его словам, в ЕС формируется большинство в пользу активного использования замороженных средств. При этом, подчеркнул министр, речь не идет об «изъятии этих средств». Они могут быть использованы для кредитования Украины, считает Клингбайль.

Ранее Зеленский анонсировал «серьезную новость» на следующей неделе.