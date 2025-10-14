На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп подшутил над Макроном

Трамп подшутил над Макроном во время мирного саммита по Газе
Yoan Valat/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время мирной конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке подшутил над французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом пишет BFMTV.

Так, на мероприятии в ходе пресс-конференции Трамп выразил благодарность нескольким главам государств за усилия по достижению мира, упомянув президента Франции.

«Большое спасибо, Эммануэль. Мне кажется, Эммануэль стоит где-то позади меня», – сказал Трамп, оглядываясь назад.

Когда ему сообщили, что Макрон сидит в зале, президент США выразил удивление.

«Не могу поверить – ты сегодня решил не привлекать к себе внимания?» — иронично сказал Трамп Макрону под смех других лидеров.

Как пишет BFMTV, в окружении Макрона сообщили, что он сознательно отказался стоять позади Трампа, как лидеры других стран, поскольку «это не то, чего французы ожидают от своего президента».

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе прошел саммит, посвященный урегулированию конфликта в Газе. Мероприятие началось с протокольной фотосессии, в ходе которой Дональд Трамп приветствовал прибывших мировых лидеров рукопожатиями. Особое внимание привлекло рукопожатие Трампа и Макрона, которое было заметно более продолжительным, американский лидер долго не хотел отпускать руку коллеги. Отмечается, что перед началом официальной церемонии Трамп обделил рукопожатием президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Ранее шеф Пентагона заявил, что Трамп не позволит превратить дядю Сэма в лоха.

