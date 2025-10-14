Трамп подшутил над Макроном во время мирного саммита по Газе

Президент США Дональд Трамп во время мирной конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке подшутил над французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом пишет BFMTV.

Так, на мероприятии в ходе пресс-конференции Трамп выразил благодарность нескольким главам государств за усилия по достижению мира, упомянув президента Франции.

«Большое спасибо, Эммануэль. Мне кажется, Эммануэль стоит где-то позади меня», – сказал Трамп, оглядываясь назад.

Когда ему сообщили, что Макрон сидит в зале, президент США выразил удивление.

«Не могу поверить – ты сегодня решил не привлекать к себе внимания?» — иронично сказал Трамп Макрону под смех других лидеров.

Как пишет BFMTV, в окружении Макрона сообщили, что он сознательно отказался стоять позади Трампа, как лидеры других стран, поскольку «это не то, чего французы ожидают от своего президента».

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе прошел саммит, посвященный урегулированию конфликта в Газе. Мероприятие началось с протокольной фотосессии, в ходе которой Дональд Трамп приветствовал прибывших мировых лидеров рукопожатиями. Особое внимание привлекло рукопожатие Трампа и Макрона, которое было заметно более продолжительным, американский лидер долго не хотел отпускать руку коллеги. Отмечается, что перед началом официальной церемонии Трамп обделил рукопожатием президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Ранее шеф Пентагона заявил, что Трамп не позволит превратить дядю Сэма в лоха.