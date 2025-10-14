На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Франции захотел приостановить пенсионную реформу

Лекорню предложит приостановить пенсионную реформу Франции до выборов
true
true
true
close
Michel Euler/AP

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню в соцсети X заявил, что выступит с предложением приостановить пенсионную реформу до следующих президентских выборов для ее доработки.

Он подчеркнул, что сделает предложение о приостановке пенсионной реформы 2023 года уже этой осенью.

По словам французского премьера, возраст выхода на пенсию и трудовой стаж для ее получения не будут изменены до января 2028 года.

Лекорню добавил, что приостановка реализации пенсионной реформы ради самой приостановки является бессмысленной. За это время необходимо на основе доверия выстроить новые решения, считает премьер.

В сентябре бывший премьер-министр республики Франсуа Байру заявил, что пенсионная реформа является «ключевой» для будущего Франции и социальной модели страны, ее отмена была бы «преступлением».

Пенсионная реформа — одна из ключевых инициатив президента Франции Эммануэля Макрона. Она предусматривает постепенное увеличение официального пенсионного возраста для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Согласно новым правилам, начиная с 2027 года, для получения полной пенсии необходимо отработать 43 года, внося страховые взносы как официально трудоустроенный. В случае недостаточного трудового стажа можно претендовать на полную пенсию при выходе на пенсию в 67 лет.

Макрон подписал указ о пенсионной реформе 15 апреля 2023 года, несмотря на целую череду акций протестов граждан и общенациональных забастовок. С 1 сентября во Франции начали поэтапное повышение пенсионного возраста — теперь он составляет 62 года и три месяца.

Ранее во Франции «Национальное объединение» пообещало отменить пенсионную реформу Макрона.

