Премьер-министр Франции рассказал о будущем пенсионной реформы

Пенсионная реформа является «ключевой» для будущего Франции и социальной модели страны, ее отмена была бы «преступлением», заявил премьер-министр Франсуа Байру. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что отмена реформы означала бы то, что бремя оплаты пенсий граждан переложили бы на молодое поколение.

Байру добавил, что будет пересматривать реформы вместе со всеми социальными партнерами, чтобы учесть все интересы. Если не получится прийти к консенсусу, то будет применена текущая реформа, отметил премьер.

Пенсионная реформа — одна из ключевых инициатив президента Франции Эммануэля Макрона. Она предусматривает постепенное увеличение официального пенсионного возраста для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Согласно новым правилам, начиная с 2027 года, для получения полной пенсии необходимо отработать 43 года, внося страховые взносы как официально трудоустроенный. В случае недостаточного трудового стажа можно претендовать на полную пенсию при выходе на пенсию в 67 лет.

Макрон подписал указ о пенсионной реформе 15 апреля 2023 года, несмотря на целую череду акций протестов граждан и общенациональных забастовок. С 1 сентября во Франции начали поэтапное повышение пенсионного возраста — теперь он составляет 62 года и три месяца.

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