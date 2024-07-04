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Во Франции «Национальное объединение» пообещало отменить пенсионную реформу Макрона

Президент «Национального объединения» пообещал отмену пенсионной реформы Макрона

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Lewis Joly/AP

Президент «Национального объединения» Джордан Барделла подтвердил, что в будущем хочет отменить пенсионную реформу, если он будет назначен в Матиньон. Об этом сообщает bfmtv.

Барделла обещает возвращение к планке возраста до 62 лет для выхода на пенсию.

«Когда мы сдвигаем пенсионный возраст, мы увеличиваем социальные расходы, эта стоимость оценивается Министерством здравоохранения в 3,6 миллиарда евро», — добавил представитель крайне правой партии.

В 2023 году президент Эммануэль Макрон объявил о пенсионной реформе, которая включает увеличение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет. Он подчеркнул, что Конституционный совет признал законность реформы, и он немедленно промульгировал ее.

Макрон признал, что общество не приняло реформу однозначно, но он выразил понимание к «гневу» французов и подчеркнул важность социальной справедливости, заявив: «Никто не может остаться равнодушным к запросам социальной справедливости».

Это одна из ключевых инициатив президента Макрона. Реформа, которая предусматривает постепенное увеличение официального пенсионного возраста для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году. Согласно новым правилам, начиная с 2027 года, для получения полной пенсии необходимо отработать 43 года, внося страховые взносы как официально трудоустроенный. В случае недостаточного трудового стажа можно претендовать на полную пенсию при выходе на пенсию в 67 лет.

Ранее Макрон пообещал реформы во Франции на фоне падения популярности.

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