Генсек НАТО вспомнил советский анекдот, говоря о поставках F-35

Генсек НАТО Рютте рассказал анекдот во время дискуссии о F-35 и Patriot
true
true
true
close
Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте внезапно решил рассказать советский анекдот про холодильники и автомобиль Lada во время дискуссии о недостаточном производстве истребителей F-35 и систем ПВО Patriot. Его цитирует РИА Новости.

«Когда вы заказываете «Ладу», вам могут сказать, что она будет готова через 10 лет, и тогда вы спрашиваете: утром или днем? Почему это имеет значение? Потому что вечером будет доставка холодильника», — пошутил Рютте.

После этого он отметил необходимость увеличить инвестиции в оборону со стороны стран Европы.

В июне страны НАТО согласились повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что будет включать в себя 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военную помощь для Украины.

Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что США и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Глава Белого дома подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину. Деньги, полученные от Европы, США планируют тратить на свои оборонные компании. Трамп отметил, что подобную сделку необходимо было заключить с Европой еще три года назад.

Ранее Рютте подтвердил, что НАТО готовится к возможному прямому конфликту с Россией.

