Стало известно о панике западных промышленников из-за одного шага Китая

Решение властей Китая ввести экспортный контроль за редкоземельными металлами может серьезно повлиять на ключевые отрасли мировой экономики и дестабилизировать цепочки поставок. Об этом написали в Financial Times.

Авторы статьи отметили растущую тревогу среди европейских промышленников. По данным издания, особенно уязвимым перед новыми правилами Пекина оказался европейский автопром. Усиление контроля за экспортом редкоземов грозит снижением поставок важных химических элементов, необходимых для производства компактных магнитов и аккумуляторов.

Представители Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA) предупредили, что шаг Китая может иметь долгосрочные последствия для Европы, особенно для Германии.

Беспокойство выразили и представители оборонного сектора Европы. По их словам, новые экспортные ограничения способны привести к задержкам в производстве компонентов для военной техники и к росту цен, несмотря на попытки предприятий создать запасы. Редкоземельные металлы активно используются при производстве истребителей F-35, ракет Tomahawk, радиолокационных систем и беспилотников. Глава программы по безопасности критически важных полезных ископаемых Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Граселин Баскаран отметила, что меры Пекина нанесут ощутимый удар по оборонной промышленности.

Контроль за экспортом редкоземельных металлов власти Китая ввели в апреле 2025 года. В список попали такие элементы, как самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. В Пекине подчеркнули, что эти материалы имеют двойное назначение и их бесконтрольный экспорт может представлять угрозу национальным интересам страны.

До этого Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Ранее Китай отказал США в телефонном разговоре.