Трамп ответил на вопрос о планах в отношении Китая

Американский президент Дональд Трамп во время общения с прессой на борту самолета по пути на Ближний Восток подтвердил намерение ввести с ноября пошлины в отношении КНР, передает CNN.

Политик собирается «посмотреть, что будет дальше».

«Для меня 1 ноября звучит как целая вечность», — отметил глава государства.

Накануне на фоне нового торгового конфликта с Китаем Трамп заявил, что все будет хорошо, и призвал не беспокоиться о КНР. По словам американского лидера, Вашингтон хочет помочь Пекину, а не навредить ему.

До этого Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле. Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн.

Ранее Китай отказал США в телефонном разговоре.