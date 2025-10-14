«Рад подзаработать»: политолог рассказал, зачем Трампу давать Киеву Tomahawk

Главной причиной рассуждений администрации президента США Дональда Трампа о возможных поставках Киеву ракет Tomahawk является принцип «мир через силу», которому она следует. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Константин Блохин, отметив, что так Трамп может и «подзаработать».

«Вся психология Запада основывается на принципе мира через силу. Кстати, это любимый принцип Трампа «мир через силу», «мир посредством силы». Там голубей нет, там есть ястребы. Да, и сам Трамп, ястреб, который рад подзаработать, а тут такая возможность. Если Европа оплатит, то почему бы и нет?», — подчеркнул он.

Потенциальные поставки ракет Tomahawk Трамп будет преподносить, в том ключе, что он якобы заставляет Россию сесть за стол переговоров посредством силы и позиционировать передачу оружия как фактор начала переговоров.

Кроме того, Блохин отметил, что в рамках предстоящей встречи Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским 17 октября последний, скорее всего, потребует от США разрешения бить ракетами Tomahawk не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре.

США могут выделить Украине от 20 до 50 крылатых ракет Tomahawk. При этом ракеты уже можно запускать с земли — американская оборонная компания продемонстрировала установку X-MAV, предназначенную для запуска крылатых ракет. Владимир Зеленский, который планирует встретиться с Дональдом Трампом на этой неделе в Вашингтоне, очень надеется получить эти ракеты и установки к ним. Сколько «Томагавков» нужно Киеву и чем может обернуться их использование против России — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

