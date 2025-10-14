Россия, Иран и Азербайджан, в соответствии с принятым коммюнике по итогам трехсторонней встречи в Баку, будут работать над наращиванием перевозок по транспортному коридору Север - Юг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Была подчеркнута необходимость принятия мер для увеличения объема перевозок по международному транспортному коридору Север - Юг до 15 млн тонн и обеспечения непрерывного роста грузовых потоков, — говорится в документе, подписанном вице-премьером России Алексеем Оверчуков, заместителем премьера Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром дорог Ирана Фарзане Садег.

Отмечается, что в ходе встречи была также достигнута договоренность о создании рабочей группы, деятельность которой будет направлена на подготовку в течение трех месяцев плана по реализации этой инициативы.

До этого российский президент Владимир Путин на саммите «Россия - Центральная Азия» в Душанбе заявил, что Россия и страны Центральной Азии могут объединить свои транспортные коридоры в единую логистическую сеть с современными электронными сервисами. По его словам, ключевой задачей является развитие магистральных маршрутов Север-Юг и Восток-Запад, проходящих через территории стран региона.

Ранее Иран передал России землю под строительство ж/д Решт-Астара.