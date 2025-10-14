На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат Шеремет сравнил Макрона с «тщедушной Моськой»

Депутат Шеремет назвал слова Макрона о России «словоблудием тщедушной Моськи»
Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отреагировал на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона относительно переговоров между Россией и Украиной. Парламентарий в интервью РИА Новости охарактеризовал слова французского политика как «пустословие и слабость», проведя параллель с Моськой из известной басни Ивана Крылова.

«Макрон занимается привычным для него словоблудием и делает тщедушные заявления, пытаясь за счет России поднять свой авторитет перед лицом ненавидящих и стремящихся его сместить простых французов. Он по-прежнему остается для всех здравомыслящих людей той самой задиристой Моськой из актуальной русской басни Крылова», — заявил Шеремет.

Он подчеркнул, что все усилия Макрона выделиться за счет России не приведут к успеху. По словам Шеремета, французский лидер навсегда останется в памяти беднеющего французского народа как неудачник, который предал интересы Франции ради своих личных диктаторских амбиций.

12 октября Макрон заявил, что Россия столкнется с последствиями и заплатит высокую цену, если откажется от переговоров по Украине.

Ранее Макрон отказался оставлять пост президента Франции.

