Трамп назвал премьера Венгрии фантастическим

Трамп спрогнозировал победу Орбана на парламентских выборах в Венгрии
Orbán Viktor/x (ранее Twitter)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе саммита в Египте похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и спрогнозировал его победу на парламентских выборах, которые пройдут в республике в 2026 году. Трансляцию выступления Трампа вел YouTube-канал Белого дома.

«Ты фантастический. <...> Я поддержал его на последних выборах, и он выиграл с отрывом в 28 пунктов. Ты добьешься еще большего успеха и на этот раз, если будут новые выборы», — сказал американский лидер, обратившись к Орбану.

7 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в парламентские выборы в республике, которые запланированы на 2026 год.

Дипломат назвал эту ситуацию «неудивительной», так как в Киеве понимают, что решения Будапешта будут соответствовать исключительно интересам страны, если национальное правительство останется у власти. В таком случае Украина не сможет стать членом Европейского союза (ЕС).

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз находится в процессе распада.

