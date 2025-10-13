На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гуцул опровергла обвинения в нарушениях с финансами в партии «Шор»

Гуцул заявила, что никогда не занималась финансовыми вопросами в партии «Шор»
Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что никогда не занималась финансами в оппозиционной партии «Шор», комментируя обвинения в свой адрес. Соответствующее заявление было передано через адвокатов и опубликовано в ее Telegram-канале.

По словам Гуцул, все обвинения против нее сфальсифицированы и лживы.

«Я никогда не имела доступа к финансовым потокам партии, не принимала решений по их распределению, не видела никаких денег, документов или цифр», — говорится в заявлении.

Она отметила, что во время обысков в ее доме сотрудники правоохранительных органов не обнаружили «ни денег, ни бумаг, ни техники, способной подтвердить эти обвинения».

5 августа суд Молдавии приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками политика и полицией произошли столкновения.

Ранее защита главы Гагаузии заявила, что обжалует ее семилетний приговор.

