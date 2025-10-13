На Украине потребовали проверить деятельность мэра Киева Кличко

Глава киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обратился в Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) с требованием провести проверку деятельности мэра Киева Виталия Кличко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня заседание совета обороны Киева, мы заслушаем, как вы (Кличко – ред.) защищали коммунальные объекты. Обратился к генштабу с требованием провести полную ревизию того, чего вы не сделали», — написал он.

Ткаченко с сарказмом обратился к Кличко, призывая его действовать более компетентно: «Виталий Владимирович, не все могут смотреть в завтрашний день, но пора».

До этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил в поражении объектов энергетики в Киеве мэра Виталия Кличко, он признал слабую защищенность столицы.

Критическая ситуация с энергоснабжением сложилась на Украине после массированного удара ВС РФ 10 октября. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью.

Ранее Кличко призвал киевлян подготовиться к новой атаке на Киев в ближайшие дни.