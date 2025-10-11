Зеленский отреагировал на поражение объектов энергетики после ночных ударов

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в поражении объектов энергетики в Киеве мэра Виталия Кличко, он признал слабую защищенность столицы. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что проблема состоит не только в работе сил противовоздушной обороны. По его мнению, в Киеве не могут использовать ракеты американского производства Patriot против беспилотников.

«Я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать», — написал Зеленский, намекая на Кличко.

Критическая ситуация с энергоснабжением сложилась на Украине после массированного удара ВС РФ 10 октября. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам России.

Ранее генерал заявил, что удар по Украине сказался на работе бункера Зеленского.