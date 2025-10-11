На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский отреагировал на поражение объектов энергетики после ночных ударов

Зеленский обвинил Кличко в поражении объектов энергетики
true
true
true
close
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в поражении объектов энергетики в Киеве мэра Виталия Кличко, он признал слабую защищенность столицы. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что проблема состоит не только в работе сил противовоздушной обороны. По его мнению, в Киеве не могут использовать ракеты американского производства Patriot против беспилотников.

«Я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать», — написал Зеленский, намекая на Кличко.

Критическая ситуация с энергоснабжением сложилась на Украине после массированного удара ВС РФ 10 октября. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам России.

Ранее генерал заявил, что удар по Украине сказался на работе бункера Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами