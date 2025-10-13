На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вучич рассказал о переговорах с РФ по энергетике

Вучич: Переговоры с РФ по энергетике и NIS прошли конструктивно и открыто
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления «Газпром нефти» Александром Дюковом по поводу взаимодействия в условиях санкции США «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Пост об этом появился на странице сербского главы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Нелегкое время и немалое бремя перед нами, но могу сказать гражданам Сербии – нехватки нефти, нефтепродуктов, какого-либо большого энергетического кризиса в Сербии не будет. Наши российские друзья поняли наше послание, мы поняли, в чем заключаются их интересы и сделаем все, что необходимо в тактическом и стратегическом смысле», — говорится в посте.

Вместе с тем президент успокоил граждан, отметив, что волноваться населению не стоит, поскольку стороны нашли общий язык относительно дальнейшего сотрудничества.

NIS объявила 9 октября о вступлении в силу американских санкций, которые неоднократно откладывались. По инициативе совета директоров было проведено внеочередное заседание, посвященное планированию дальнейшей деятельности компании в условиях санкционных ограничений.

10 октября глава минэнерго Сербии заявила, что власти страны ожидают предложений от заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина и главы правления «Газпром нефти» Александра Дюкова относительно дальнейшей работы NIS.

Ранее Вучич рассказал о своей просьбе к главе РФ Владимиру Путину по вопросу поставок газа.

