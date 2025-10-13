Путин встретился с губернатором Ульяновской области

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Об этом сообщили в Кремле.

Главной темой разговора стали итоги социально-экономического развития региона и участие области в реализации национальных проектов.

По словам Русских, благодаря федеральным инициативам удалось повысить уровень жизни населения и укрепить промышленный потенциал региона. В 2024 году индекс промышленного производства составил 116%, что вывело Ульяновскую область на первое место в Приволжском федеральном округе. Средняя заработная плата за три года выросла почти вдвое — с 36 до 65 тысяч рублей.

Отдельное внимание губернатор уделил мерам поддержки участников специальной военной операции. В регионе действует 45 программ, создан реабилитационный центр для военнослужащих, где помощь получили более 1,7 тысячи человек.

«7 261 семья находится на сопровождении специалистов соцзащиты. В регионе работает региональное отделение фонда «Защитники Отечества»», — отметил губернатор.

Русских сообщил, что уровень бедности за пять лет снизился с 15% до 9,3%, а доходы консолидированного бюджета выросли с 63 до 97 млрд рублей. Регион активно развивает промышленность, образовательную и спортивную инфраструктуру, реализует проекты в здравоохранении и строительстве социальных объектов.

Путин также отметил положительную динамику и поручил обратить внимание на сокращение коммерческой задолженности региона.

