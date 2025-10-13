Невозможно сформировать архитектуру безопасности Европы без участия России. К такому выводу пришел американский экономист Ричард Вольф в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

Он отметил «почти нелепый уровень враждебности к России» с потоком слов, который лишен смысла и дипломатией, которая противоречит сама себе. Экономист задался вопросом, как можно выстраивать архитектуру безопасности Европы без ее крупнейшей страны. По его оценке, это «неудачная шутка». Как показал конфликт на Украине, ничего хорошего из этого не выйдет, констатировал эксперт.

Если бы между Россией и Европой было равноправное сотрудничество, ситуация на Украине развивалась бы иначе, полагает Вольф. Сторонам удалось бы выработать соглашение и остановить боевые действия, отметил экономист.

«Нельзя исключать Россию, если только вы не считаете, что Россия настолько ослаблена в военном и экономическом плане, что просто ждет, когда ее вытолкнут», — сказал он.

До этого аналитик Алан Уотсон заявил, что конфликт на Украине вряд ли завершится в 2025 году, страны Запада создают новые угрозы для России сразу в нескольких регионах.

Ранее в США заявили об ослаблении НАТО из-за конфликта на Украине.