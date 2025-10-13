На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Попытку сформировать архитектуру безопасности Европы без России сочли «глупой шуткой»

Экономист Вольф: без России невозможно построить архитектуру безопасности Европы
true
true
true
close
Владимир Сергеев/РИА Новости

Невозможно сформировать архитектуру безопасности Европы без участия России. К такому выводу пришел американский экономист Ричард Вольф в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

Он отметил «почти нелепый уровень враждебности к России» с потоком слов, который лишен смысла и дипломатией, которая противоречит сама себе. Экономист задался вопросом, как можно выстраивать архитектуру безопасности Европы без ее крупнейшей страны. По его оценке, это «неудачная шутка». Как показал конфликт на Украине, ничего хорошего из этого не выйдет, констатировал эксперт.

Если бы между Россией и Европой было равноправное сотрудничество, ситуация на Украине развивалась бы иначе, полагает Вольф. Сторонам удалось бы выработать соглашение и остановить боевые действия, отметил экономист.

«Нельзя исключать Россию, если только вы не считаете, что Россия настолько ослаблена в военном и экономическом плане, что просто ждет, когда ее вытолкнут», — сказал он.

До этого аналитик Алан Уотсон заявил, что конфликт на Украине вряд ли завершится в 2025 году, страны Запада создают новые угрозы для России сразу в нескольких регионах.

Ранее в США заявили об ослаблении НАТО из-за конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами